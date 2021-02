EA Sports retira Santiago García do FIFA 21

Ao contrário de outras ocasiões, desta vez a EA Sports não facilitou e retirou a figura de Santiago García do FIFA 21.





Apesar de ter demorado demasiado tempo a tomar esta decisão, uma vez que o jogador do Godoy Cruz faleceu a 4 de fevereiro, a verdade é que a empresa responsável pelo popular simulador entrou em campo e retirou todas as referências aos craque sul-americano, de forma a que ninguém faça negócio com a sua morte.