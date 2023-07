EA Sports revela a gameplay do novo FC 24 com análise detalhada de especialistas

A EA Sports lançou esta terça-feira o trailer oficial de jogabilidade do novo FC 24, um vídeo com a duração de sete minutos com os ícones do desenvolvimento de jogabilidade, Sam Kovalev e Kantcho Doskov, que aprofunda o novo trio de tecnologias de ponta do FC 24 que prometem revolucionar o mundo dos videojogos: HyperMotionV, PlayStyles e o motor Frostbite aprimorado.