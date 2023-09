EA Sports: Três portugueses entre os jogadores da Liga saudita com melhores ratings no FC 24

Os especialistas falaram e o debate continua! Na última quarta-feira (ontem), a EA Sports revelou os melhores ratings dos jogadores da Roshn Saudi League (Liga saudita), e apresenta este primeiro momento do conjunto abrangente de talentos e estatísticas globais das estrelas no EA Sports FC 24.A lista é composta por jogadores de renome do futebol mundial, como Karim Benzema, Neymar Jr., e Cristiano Ronaldo. Rúben Neves e Otávio, dupla internacional por Portugal, também entra neste primeiro top de 24 jogadores com os ratings mais elevados.De realçar que entre estes nomes, 22 jogadores foram contratados pelos clubes sauditas no último mercado de transferências, um número que espelha o quão forte foi a aposta da Arábia Saudita no seu futebol para a temporada de 2023/24.Ao longo desta semana, a EA Sports continuará a revelar o melhor dos melhores à medida que o caminho para o lançamento do EA Sports FC 24 continua aproximando-o mais do que nunca do futebol. Especificamente, Playstyles otimizados pela Opta levará os jogadores para além dos Ratings, introduzindo comportamentos fiéis ao jogo real e habilidades autênticas que tornam sua maneira de jogar mais pessoal e única.Sexta-feira, 15 de Setembro: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database;Sábado, 16 de Setembro: Playstyles+ & #1-5;Domingo, 17 de Setembro: Best U21, Most Improved & Editorial.