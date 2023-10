EA Sports UFC 5: 64 mil novas formas de levar pancada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já chegou o EA Sports UFC 5, um jogo que nos devolve a possibilidade de entrar no octógono, algo que não acontecia há 3 anos. E ainda por cima podemos fazê-lo já completamente integrados na mais recente geração de consolas, o que é um ponto muito relevante para esta análise.

Começamos, logicamente, pelo merecido destaque ao motor 'Frostbite', que depois de várias aparições em projetos da EA, surge agora como o braço direito do jogo que celebra o mediatismo e arte das Mixed Martial Arts.

Deste modo, com a máquina de combate gráfica a nosso favor, entendemos que agora sim temos um simulador de luta nas mãos. Antigamente os danos nos lutadores eram pouco relevantes, uma vez que passavam quase despercebidos, mas agora tudo mudou. Existem perto de 64 mil combinações possíveis para causar dano ao adversário e agora com um realismo digno de realce.

Aliás, com mais danos temos mais mazelas e uma novidade - a integração (coerente) dos médicos que nos podem ajudar a sarar um golpe ou até a pedir o ponto final no combate. Mais realismo, mais agressividade e mais uma forma de nos divertirmos com um jogo que, antigamente, tinha como mácula a pouca diversidade.

Também a luta no chão foi mudada e agora temos um esquema de submissões mais de acordo com o que acontece semana após semana nos pavilhões do UFC. Este ponto é relevante, porque neste UFC 5 sentimos que há mais coisas a fazer, mais microstransações que podem embelezar a nossa jornada e até mais opções de lendas dos desportos de combate.

Podemos jogar com Fedor Emelianenko, Mike Tyson ou Muhammad Ali, sem esquecer o mágico Bruce Lee, que também faz uma perninha no jogo de quem o quiser 'contratar'. No Modo Carreira, como sempr,e temos um vasto leque de opções que nos permite ficar colados durante muito tempo.

Sendo um jogo de nicho, UFC 5 consegue dar um sinal interessante mesmo para aqueles que não viam este jogo como uma escolha óbvia para estes dias mais cinzentos. Para quem gosta de desportos de combate a questão nem se coloca - é comprar rápido e começar a levar na tromba no conforto do lar.