EA Sports UFC 5: Apresentação Deep Dive mostra o máximo de intensidade

A EA SPORTS partilhou o vídeo oficial de apresentação do UFC 5, apresentado pelo EA SPORTS UFC Gamechanger IMUHBOXER.

Vê pela primeira vez em profundidade as imagens, o som e a sensação do UFC 5 e como as novas atualizações criam uma experiência definitiva no MMA.

Observa o novo vídeo Presentation Deep Dive AQUI para ficares com uma visão mais profunda de todos os avanços e atualizações de jogo que chegam ao UFC 5, que incluem (mas não se limitam a):

· Frostbite Engine - Alimentando o EA SPORTS UFC pela primeira vez na história da franquia, Frostbite traz atualizações gráficas incomparáveis para os jogos de consola. Desde iluminação dinâmica e fidelidade renovada das personagens a animações realistas de cabelo e roupa, Frostbite dá vida à ação no Octagon.

· Efeitos visuais - Fidelidade melhorada significa que, quando os lutadores recebem golpes os resultados aparecem no rosto e no corpo de uma forma autêntica e realista. Além disso, todos os novos sistemas de partículas e física de fluidos fazem o sangue e o suor escorrerem e pulverizarem como acontece durante o calor da ação.

· Novas cinemáticas no jogo - Usando câmaras, animações atualizadas e ainda o Frostbite, os momentos cinematográficos pré-luta, entre rounds e pós-luta parecem novos, e trazem o drama de entrar no Octagon para um novo nível.

· Advanced Fighter Likeness - Graças ao Frostbite e a uma atualização significativa nos recursos de iluminação e renderização - incluindo sombra da pele e olhos, cabelo ao pormenor de um fio , tipos de corpo de lutador atualizados e tecnologia de animação facial líder da indústria - os lutadores que os jogadores conhecem e adoram nunca foram tão autênticos.

· Cinematic K.O. Replay - Exibe as enormes atualizações de apresentação do UFC de uma maneira verdadeiramente atraente, o Cinematic K.O Replays permite que os jogadores admirem o seu trabalho em impressionantes destaques em câmara lenta que transformam o final de uma luta numa obra de arte.

UFC 5 estará disponível mundialmente a 27 de Outubro de 2023 para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Edição Deluxe estará disponível a partir de 24 de Outubro em ambas as plataformas para os jogadores que fizerem a reserva, e apresenta conteúdo emocionante, incluindo os lutadores jogáveis Mike Tyson, Muhammad Ali e Fedor Emelianenko, bem como três Bruce Lee Alter Egos. Os membros do EA Play receberão acesso antecipado ao jogo com um teste de 10 horas a partir de 24 de outubro.