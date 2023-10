EA Sports UFC 5 lançado mundialmente

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e UFC®, a prestegiada organização de mixed martial arts, parte da TKO Group Holdings (NYSE: TKO), lançam hoje EA SPORTS™ UFC® 5 mundialmente para PlayStation®5 e Xbox Series X|S. Alimentado pelo Motor de Jogo Frostbite™ pela primeira vez na história da franquia, o jogo conta com parecenças detalhadas dos lutadores e uma performance incrível a 60frames-por-segundo.

O dano no UFC 5 é retratado com detalhes viscerais com uma precisão fiel ao desporto. Mais de 64,000 combinações possíveis de danos faciais, novas físicas fluídas e sistemas de partículas de sangue e suor depois de um lutador surgir em combate. Com a funcionalidade Authentic Damage do Real Impact System, criar um corte no olho do oponente vai fazer com que a sua precisão de ataque e defesa seja afetada, devido à visão reduzida, e criar uma lesão na coxa irá reduzir a mobilidade. No UFC 5 os jogadores entram no famoso Octagon® com uma estratégia mais elaborada e maior realismo de mixed-martial-arts (MMA).

"UFC 5 tem as funcionalidades mais avançadas que alguma vez vimos num jogo de desporto de combate e a EA elevou cada aspeto do jogo ao nível seguinte," disse o SVP de Global Consumer Products da UFC, Tracey Bleczinski. "A cada novo título da franquia EA SPORTS UFC, o nosso objetivo é criar um jogo divertido capaz de entreter com o um grande realismo e uma experiência de UFC mais profunda e cativante. A EA SPORTS conseguiu, uma vez mais, estabelecer a fasquia para os jogos dos desportos de combate e fez um knockout com UFC 5, a melhor versão do jogo até à data."

"A energia dos nossos fãs apaixonados e a nossa colaboração com a UFC ajudaram-nos a alcançar uma jogabilidade de MMA avançada," disse Nate McDonald, Lead Producer do UFC 5. "O Frostbite e o Real Impact System são game changers, e quando combinados com a estreia das Repetições de K.O. Cinemáticas, Seamless Submissions, e uma experiência Fight Week paralela ao mundo real, UFC 5 é o mais real possível."

Para um olhar mais aprofundado sobre as novas mecânicas de jogabilidade de UFC 5 podem ver o vídeo de 21 minutos Gameplay Deep Dive aqui.

UFC 5 está recheado de novas funcionalidades incluindo:

Repetições de K.O. Cinemáticas: Os golpes finalizadores do combate são exibidos com visuais intensificados e entusiasmo. Apresentados em super slow motion com ângulos e luzes cinematográficos, o impacto de realçar momentos reais recaptura o drama UFC drama. |Esta é apenas uma das muitas entusiasmantes novidades UFC 5’s. Vejam o vídeo oficial de apresentação de 12 minutos aqui.

Seamless Submissions: A estreia da mecânica Seamless Submissions evolui o Sistema de agarrar com transições mais rápidas sem mini jogos para maximizar a fluidez da jogabilidade. O Grapple Assist ajuda os principiantes enquanto os veteranos conseguem melhorar. As Seamless Submissions garantem um experiência de chão mais suave e autêntica para fãs de agarrar o adversário.

Fight Week: UFC 5 conta com um serviço atualizado e fortemente ligado à realidade do desporto, acrescentando funcionalidades como a Fight Week e as Fight Picks associadas a eventos reais UFC.

Modo Carreira Online: A Carreira Online inclui matchmaking baseado nas habilidades, progressão de divisão e corridas ao título em quatro divisões. Os jogadores podem competir com um Created Fighter em cada divisão, permitindo aos jogadores mostrarem diversas personalizações de personagem e Itens.

Verificações dos Médicos e Paragens: Uma lesão significante pode fazer com que o árbitro pare o jogo para uma verificação de um médico. Se não conseguirmos proteger-nos de dano, pode surgir uma paragem médica, adicionando desafios estratégicos autênticos para jogadores sob pressão acrescida.

Novas reações a Ataques e Golpes: Novas animações de ataques feitas à semelhança de lutadores profissionais, incorporam variados movimentos de cotovelo, piruetas, murros e pontapés das canelas. Adicionalmente, as animações de reações aos golpes e impactos aumentam a imersão do jogador.

Alter Egos: Os Alter Egos apresentam versões renovadas de lutadores de topo, mostrando momentos importantes da carreira, aparições únicas e habilidades relacionadas.