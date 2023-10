EA Sports WRC: Apertem os cintos, a viagem vai começar

O Record Gaming teve a oportunidade de testar uma versão beta, não definitiva entenda-se, do novo EA SPORTS WRC. Depois de um primeiro olhar ao jogo desenvolvido pela Codemasters, onde fizemos questão de abordar todos as principais novidades entre as funcionalidades e modos do jogo, hoje decidimos trazer-vos mais detalhes sobre a jogabilidade do EA SPORTS WRC. Para tal, estivemos mais atentos a três modos que consideramos mais importantes, tanto na perspetiva do jogador mais experiente ao mais inexperiente, como é o nosso caso: Modo Carreira, Rally School e Builder.





Assim que iniciamos a nossa aventura pelo Modo Carreira, o jogo questiona-nos em qual das três categorias (WRC Júnior, WRC 2 ou WRC) queremos começar a nossa jornada. O WRC Júnior será mais indicado para os novos jogadores, uma vez que os carros de Rally3 acabam por ser mais fáceis de manobrar em momentos de aperto. O trajeto é semelhante ao de qualquer piloto que passa por aquele escalão: ganhar, competir e esperar um dia vir a estar entre os 'grandes'. Acaba por ser um bom ponto de partida para quem não está tão familiarizado com o jogo.

Com o mesmo objetivo de chegar um dia ao escalão principal, o WRC, quem iniciar o Modo Carreira no WRC2 terá a particularidade de conduzir um carro de Rally2, ao invés de um Rally3 como acontece no WRC Júnior.



Modo Carreira: Foi neste estado que o nosso carro ficou no final na 1.ª prova...



Para os corajosos, indomáveis e conhecedores de todas as dificuldades que um jogo de Rally apresenta, temos o caminho da WRC. É aqui que estão os melhores pilotos e os melhores carros (Rally1), dotados de potência e de um sistema híbrido que te obrigam a um maior conhecimento do jogo. Mas, quem não arrisca não petisca, não é verdade? Devemos dizer que foi por aqui que começámos esta nossa jornada... cheia de terra, alguns arbustos e quedas pela ravina. Mas... quem nunca?

Depois de escolhidos o nome, as cores e o logo da nossa equipa, é-nos apresentado o contrato para a nova temporada. Antes de entrarmos em ação, é-nos dada ainda a possibilidade de escolher se queremos juntar um carro já montado à nossa garagem ou se queremos construir um desde a sua raiz - confessamos que somos um pouco preguiçosos neste aspeto e que decidimos avançar com um carro que já vinha com as peças todas.



Escolhido o nosso carro, somos colocados na gravilha para completarmos o nosso 'test drive' e regressarmos ao Team Hub. É aqui que vamos ter um painel de acesso à gestão de todas as particularidades que envolvem a gestão de uma equipa de Rally, desde o nosso staff, compromissos de calendário e toda a nossa situação financeira.

Depois de espreitarmos o estado da relação com o nosso patrocinador principal e todas as particularidades que serão determinantes na gestão do nosso staff, arrancamos para o calendário do campeonato e damos início à nossa grande jornada. Se terminarem alguma prova sem o capô, com os vidros frontal e laterais partidos e com alguma penalidade por exceder os limites do traçado não se preocupem que nós também não.







Rally School: Eis alguns dos desafios que te são propostos

Rally School

A nossa jornada no Modo Carreira não começou da melhor forma possível, muito por culpa da nossa excelente condução, e foi por esse mesmo motivo que decidimos espreitar um bocadinho melhor o Modo Rally School, especialmente indicado para novos jogadores. Esta funcionalidade permite-nos realizar uma série de desafios, onde não devemos exceder limites de velocidade, por exemplo, que nos preparam da melhor forma possível para garantirmos que minimizamos os estragos no carro assim que voltarmos à ação. Estes desafios vêm com diferentes tipos de dificuldades, sendo que os quatro primeiros são considerados exercícios básicos e os restantes já têm um grau de dificuldade um pouco mais elevado. Mas nada que não consigas concluir com mestria.



Builder

Explorados dois modos que considerámos importantes à partida, decidimos experimentar a nova funcionalidade do Builder do EA SPORTS WRC, uma das novidades do jogo. Aqui, tal como no Modo Carreira, podemos escolher em que categoria queremos construir a nossa própria equipa (WRC Júnior, WRC2 ou WRC). Como somos corajosos, avançámos diretamente para a categoria WRC.

É-nos então apresentado um menu onde podemos escolher que unidade de tração queremos para o nosso carro, uma que corresponda melhor às nossas qualidades de piloto. Uma vez que a tração às quatro rodas com motor dianteiro é uma escolha mais segura em comparação com os restantes esquemas, devido ao aumento da subviragem por ter o peso do motor na frente do automóvel, tornando-o mais fácil de controlar, decidimos avançar para esta unidade de tração. Mas também terás mais duas possibilidades: tração às quatro rodas com motor central (maior sensação de equilíbrio, uma vez que o peso é distribuído de forma mais uniforme por todas as rodas) e tração às quatro rodas com motor traseiro (aumenta a sobreviragem, o que requer um maior controlo por parte do condutor).



Builder: Colocámos uma caveira na manete das mudanças. Porque não?



Ultrapassada esta escolha, é-nos apresentado o nosso carro, que ainda necessita de muitas horas de trabalho de garagem para ficar como realmente pretendemos. Através do Menu do Modo Builder, é possível escolher outras features do nosso automóvel, como discos de travão, a caixa de mudanças ou até mesmo partes do chassis. Para quem gosta de ter tudo ao seu gosto, este é um Modo deveras interessante, uma vez que dá-nos a possibildiade de introduzir o mais ínfimo pormenor a cada detalhe do carro. Podes mudar o pára-choques frontal, traseiro, alterar o volante, a manete das mudanças, o travão de mão, os bancos... Mas claro, tudo isto tem um custo, por isso não te esqueças de ires estando atento ao teu 'budget' no topo direito do teu ecrã.







Outras funcionalidades que estarão no WRC 2023:



Quick-Play Solo: Um multi-evento para um jogador, multi-classe e campeonatos contra a Inteligência Artificial do jogo.



Quick-Play Multiplayer: Sessões com 32 jogadores em multi-plataforma (PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC).



Contrarrelógio: Luta pelo topo da folha de tempos contra a IA.



Campeonato: Foco total em vencer o Campeonato de Pilotos.



Clubes: Competição assíncrona em fusos horários distintos.



Livery Editor: Personaliza o visual dos carros.



Modo Fotografia: Captura e eterniza os momentos mais inesquecíveis.



Assistente de condução: Throtle Clamping, Traction Control e muito mais para os mais novos não terem dificuldades acrescidas na hora de testar pela primeira vez o mundo dos videojogos de ralis.



Configurações de acessibilidade: Ajuste de cores para ajudar os jogadores com daltonismo.



Data de lançamento, preço, plataformas, edições e idiomas disponíveis



O EA SPORTS WRC será lançado a 3 de novembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, nas três plataformas mais populares (Steam, Epic Games e Origin), e terá um custo de 49,99 euros na Europa. Podes consultar a lista completa de carros aqui.



O jogo terá apenas a edição Standard, pelo que não fiques à espera de uma versão Deluxe.



Já no que toca aos idiomas disponíveis, poderás esperar cinco: inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.



Para quem, tal como eu, gosta de jogar no computador, estes são os requisitos que o vosso PC deve ter para 'rodar' o EA SPORTS WRC sem problemas:



Requisitos mínimos:

- Windows 10

- CPU: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5 9600K

- Memória RAM: 8 GB

- GPU: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56

- DirectX Version: 12

- Espaço disponível no disco: 80 GB

- Sound Card: DirectX Compatible



Requisitos recomendáveis:

- Windows 10

- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5 10600K

- Memória RAM: 16 GB

- GPU: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

- DirectX Version: 12

- Espaço disponível no disco: 80 GB

- Sound Card: DirectX Compatible