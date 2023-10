EA Sports WRC: Campeão do mundo Kalle Rovanperä partilha primeiras impressões

Observa o Campeão do Mundo do WRC Kalle Rovanperä em ação, ele assume o volante virtual e testa os limites do EA SPORTS WRC, o jogo oficial FIA World Rally Championship com lançamento previsto para o dia 3 de Novembro para A PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Epic Store e Steam. Neste novo vídeo, Rovanperä partilha a sua primeira impressão do aguardado jogo, que promete ser a experiência de rallys mais autêntica até à data.

Quando lhe perguntaram a sua impressão inicial acerca do jogo, Rovanperä expressou a sua admiração pelos visuais altamente detalhados e pela semelhança dos palcos virtuais com as etapas do mundo real. Também elogiou a condução do jogo, e destaca o seu comportamento realista: "É tão realista que posso ser rápido de imediato."

O EA SPORTS WRC possui mais de 200 etapas de rally meticulosamente projetadas que oferecem realismo, fidelidade e atenção incomparável aos detalhes. Os jogadores podem esperar uma grande variedade de terrenos desafiadores, lindamente recriados para imitar os seus equivalentes da vida real. O jogo também apresenta uma extensa linha de 78 carros de rally do mundo real, e abrange 60 anos de história da modalidade. Uma das características de destaque do EA SPORTS WRC é o seu Dynamic Handling System. Este sistema inovador garante aos jogadores uma experiência de condução realista e imersiva que capta a essência dos rallys.