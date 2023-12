EA Sports WRC: Primeiro campeão de eSports foi coroado

Num confronto emocionante no Samitto Gaming Studio, na Polónia, a Guild Esports e a sensação finlandesa Joona Pankkonen emergiram como campeões inaugurais do Esports WRC Knockout Trophy 23, realizado FIA World Rally Championship no EA SPORTS WRC, o jogo lançado recentemente pela Codemasters e pela EA SPORTS™.

Pankkonen ganhou ao tetracampeão de Esports WRC Nexl num evento por convite que reuniu uma mistura dinâmica de pilotos de esports e criadores de conteúdo. A competição decorreu através de três intensas eliminatórias, fases eliminatórias de fazer roer as unhas e meias-finais de cortar o coração. Pilotos da vida real, como Miko Marczyk, líder do WRC2, e Jon Armstrong, campeão do ERC3, também estiveram presentes.

Joona Pankkonen, que elogiou o jogo EA SPORTS WRC, disse: "Toda a competição foi super divertida. Eu gosto mesmo de jogar EA SPORTS WRC, é um jogo que tem algumas etapas realmente incríveis, muito longas também."

Jon Armstrong, Game Designer e um dos principais colaboradores do novo jogo EA SPORTS WRC, destacou o facto de pilotos de diferentes disciplinas se adaptaram às mecânicas do novo jogo e forneceu algumas pistas dos planos futuros de esports para o título. "Esta é a primeira competição organizada nesta plataforma, e tem sido uma maneira fantástica de iniciar o que planeamos fazer no futuro com o EA SPORTS WRC", disse Armstrong.