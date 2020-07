Edição LEGO da clássica NES apresentada

O Grupo LEGO e a Nintendo dão um passo além na sua parceria LEGO® Super Mario™ com a nova LEGO® Nintendo Entertainment System™ e uma TV ao estilo dos anos 80, que vão permitir aos fãs recriar a jogabilidade de Super Mario Bros.™ e reavivar memórias da saudosa NES.

O Grupo LEGO anunciou o lançamento do kit de construção LEGO® Nintendo Entertainment System™ (NES), que vai permitir aos fãs adultos recriarem a sua consola NES com peças LEGO. O novo set, o mais recente da parceria entre a LEGO e a Nintendo, trará um modelo de uma NES para construir, repleta de detalhes realistas, incluindo uma televisão ao estilo dos anos 80, para que os jogadores nostálgicos e os fãs LEGO possam recriar as suas experiências de infância a jogar Super Mario Bros.™.

Este anúncio vai levar os fãs adultos numa viagem repleta de nostalgia ao construir uma versão mecanicamente funcional de uma das consolas mais apreciadas de sempre com peças LEGO. O novo kit de construção NES vai incluir um comando com um cabo e respetiva ligação e até uma ranhura para introduzir o jogo, com opção de bloquear. A consola vem com uma TV retro para construir, com uma figura bidimensional de Mario a 8 bits no ecrã. Os fãs podem fazer scan de um action brick incluído no LEGO® Mario™, parte do LEGO Super Mario Starter Course, para que ele reaja aos inimigos que aparecem no ecrã, aos obstáculos e aos power-ups, tal como reagiria no icónico jogo Super Mario Bros.

"Super Mario tem sido uma figura celebrada no mundo dos videojogos há mais de 30 anos" diz Maarten Simons, Creative Lead da LEGO Nintendo Entertainment System™, do Grupo LEGO. "Muitos adultos têm ainda memórias da primeira vez que viram Mario a saltar no pequeno ecrã, mesmo sendo os gráficos muito mais simples do que as atuais. Com a LEGO Nintendo Entertainment System, estamos a dar-lhes a oportunidade de abraçar essa nostalgia, recriando uma das mais adoradas consolas de todos os tempos para rever o Super Mario da sua infância e poder partilhar esta experiência do que eram os jogos nos anos 80, com os seus filhos."

O Grupo LEGO e a Nintendo anunciaram uma parceria este ano, trazendo o universo LEGO Super Mario à vida, através do set LEGO Super Mario Starter Course (o único que traz a figura LEGO Mario) que apresenta uma larga variedade de reações instantâneas de movimento, cor e action bricks. A este set seguiram-se em maio uma série de Power-Up Packs e em junho a apresentação de toda a gama de Expansion Sets e Character Packs Sets colecionáveis. Todos foram desenhados para construir o Mundo de Super Mario, permitindo aos jogadores libertar a sua criatividade ao construir exatamente os níveis e desafios que querem ver o LEGO Mario e amigos a ultrapassar.

Este set de coleção faz parte de uma nova linha de modelos LEGO aspiracionais, desenhados a pensar nos hobbies e paixões de um público adulto para criar desafios imersivos. LEGO NES vai estar disponível em exclusivo nas Lojas LEGO ou em LEGO.com a partir de 1 de agosto de 2020. A partir de 2021 estará também disponível em alguns retalhistas a nível global.

A linha LEGO Super Mario é também lançada a 1 de agosto e vai estar disponível nas lojas LEGO, em www.LEGO.com e em alguns retalhistas parceiros.

O vídeo deste lançamento foi partilhado pelo Grupo LEGO e pela Nintendo em www.LEGO.com/SuperMario.