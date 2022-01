eFCPorto SoccerSoul conquista Taça eLiga Portugal

Está encontrado o vencedor do primeiro troféu da época do futebol virtual: o eFCPorto SoccerSoul!

No Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa, os dragões conquistaram a Taça eLiga Portugal, após baterem, na final, o FC Vizela FTW por 9-2.

Os azuis e brancos, que no caminho para a Final Four ultrapassaram o CS Marítimo K1CK e o Boavista FC, começaram o dia com uma vitória frente ao FC Arouca by Quest, por 3-2. Após um empate no primeiro encontro, uma reviravolta na segunda mão assegurou o lugar dos dragões na final.

Na outra meia-final, Gil VIcente SAW e FC Vizela FTW começaram por empatar, 1-1, mas um golo dos vizelenses na derradeira etapa da segunda mão deitou por terra as aspirações gilistas.

No encontro decisivo, os dragões entraram com tudo e venceram a primeira mão por 3-0, assegurando uma vantagem confortável para a última partida do dia. Aí, o FC Vizela FTW foi obrigado a arriscar tudo e os portistas castigaram a exposição do adversário, fixando o resultado em 9-2

O eFCPorto SoccerSoul conquistou, assim, a sua primeira Taça eLiga Portugal.