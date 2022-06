A equipa da eFCPorto Soccersoul conquistou a Taça de Portugal de Futebol Virtual depois de vencer na final a equipa da For The Win por 7-3. Os dragões levantaram o troféu da prova rainha do futebol virtual na Tribuna do Estádio Nacional pela primeira na história da modalidade.

Nas meias-finais os azuis e brancos venceram a equipa dos SAW por 3-0, já a equipa da FTW tinha eliminado o SC Farense por 2-0. Ao comando de Icemenjc10, treinador dos azuis e brancos, TCosta_26 e JPeres99 foram os jogadores que garantiram a primeira conquista dos azuis e brancos em provas de futebol virtual da FPF.