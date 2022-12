eFCPorto SoccerSoul vai a jogo na eLiga Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arranca esta quarta-feira, às 17:00 horas, a segunda jornada da eLiga Portugal, mas para o eFCPorto SoccerSoul trata-se do pontapé de saída.

Os dragões, que foram a equipa isenta na primeira ronda, medem forças com o Rio Ave, que empatou os dois primeiros encontros disputados.

Segue-se o embate entre dois conjuntos lado a lado na tabela: Marítimo K1CK e Sporting. Ambas as equipas somam uma vitória e um empate e dividem a liderança com o Estoril Praia 22, pelo que podem terminar a jornada isolados no topo.

Para isso, é necessário que os canarinhos não vençam os dois encontros que vão disputar com o Paços de Ferreira DJE, equipa que, com dois pontos, ocupa a quarta posição da tabela.

Por fim, GD Chaves Esportzy e Casa Pia FTW tentam fugir ao fundo da tabela e somar o primeiro triunfo na competição.

Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se defrontam entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para as eLiga Portugal Finals.

Todas as partidas podem ser acompanhadas em direto na RTP Arena.