eFCPorto SoccerSoul vence dérbi da invicta no arranque da eLiga Portugal

A eLiga Portugal arrancou esta quarta-feira e Moreirense FC EGN, eFCPorto SoccerSoul e CD Santa Clara Fourteen eSports são equipas com motivos para sorrir.

No primeiro encontro do dia, Licapu estreou-se pelos cónegos com uma vitória por 2-0, tendo Rikhard, com nova conquista, selado o triunfo sobre o Vitória SC, com um agregado de 6-2.

Seguiu-se o dérbi da invicta, entre eFCPorto SoccerSoul e Boavista FC, com os dragões a levar a melhor. Na estreia de azul e branco na eLiga Portugal, TCosta assegurou vantagem com uma vitória por 2-1 e JPeres99 confirmou o triunfo, ao triunfar por 2-0. No total, 4-1 para os azuis e brancos.

No último embate da noite, CD Santa Clara Fourteen eSports foi mais forte do que Portimonense, vencendo por 3-1. Troppez bateu JVaz8 por 1-0 e Duarte Ferro, triunfando por 2-1, selou o triunfo.

A eLiga Portugal regressa na próxima terça-feira, 7 de dezembro, para a primeira jornada do grupo B, além do duelo entre FC Arouca by Quest e Sporting CP, adiado por questões relacionadas com a COVID-19.

Todos os resultados, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados no site oficial da eLiga Portugal.