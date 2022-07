eFIFA Nations Cup: Portugal bate Inglaterra e avança para os quartos de final

A Seleção Nacional de futebol virtual garantiu esta sexta-feira a presença nos quartos de final da eFIFA Nations Cup ao bater hoje a Inglaterra por 0-0 e 2-1 - no primeiro e segundo jogo, respetivamente.

Para garantir o apuramento para as meias-finais da prova, Portugal terá de bater ainda hoje a Polónia, seleção que eliminou os Emirados Árabes Unidos por 1-0 e 2-1.

Diogo "Tuga810" Pombo, Diogo "DiogoMendess7" Mendes e Rodrigo "FTW_Rodrigo" Marques, jogadores que compõem a equipa nacional de futebol virtual, tenta juntar, na Dinamarca, o título mundial ao Europeu conquistado em junho.

