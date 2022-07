eFIFA Nations Cup: Portugal eliminado pela Polónia nos quartos de final

A Seleção Nacional de futebol virtual foi esta sexta-feira eliminada nos quartos de final da eFIFA Nations Cup ao perder por 2-1 frente à Polónia, que segue assim para as meias-finais da competição que está a ser disputada em Copenhaga, na Dinamarca.

Depois de ter terminado a fase de grupos na 1.ª posição do Grupo C, a equipa das Quinas - composta por Diogo "Tuga810" Pombo, Diogo "DiogoMendess7" Mendes e Rodrigo "FTW_Rodrigo" Marques - sai do Mundo de futebol virtual, falhando o 'sonho' de juntar o título mundial ao Campeonato da Europa conquistado no último mês.





Sentimento de injustiça é o que eu sinto neste momento.

Fomos melhores mas infelizmente não ganhámos. Parabéns à Polónia e boa sorte nas meias finais.



Orgulho em todo o trajeto que fizemos. Orgulho em ser português



Obrigado a todos ?? pic.twitter.com/Hrvni0nU6E — Diogo Pombo (@tuga810_) July 29, 2022

No final da partida, 'Tuga810' realçou o "sentimento de injustiça" que paira sobre a equipa nacional. "Sentimento de injustiça é o que eu sinto neste momento. Fomos melhores mas infelizmente não ganhámos. Parabéns à Polónia e boa sorte nas meias finais", escreveu. Ainda assim, o campeão do Mundo sublinhou o "orgulho em todo o trajeto" feito pela Seleção, assim como o "orgulho em ser português". "Obrigado a todos", finalizou.