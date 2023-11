eFootball: Cecilia_1707 vence o W Christmas Challenge

A primeira edição do FPF Christmas Challenge decorreu este fim-de-semana. 16 jogadoras subiram ao palco da Exponor, em Matosinhos, para disputar o torneio, com Cecilia_1707 a sair vitoriosa.A competição ficou marcada pela presença de clubes como Benfica TP, eFCPorto, FC Famalicão, Vitória SC e União de Leiria, levando a grandes encontros, como dois ‘Clássicos’ virtuais, primeiro entre Cecília (Benfica TP) e Raquel Martinho (FC Porto), e depois entre Clara Mansas (FC Porto) e Carlota Farto (Benfica TP)Em ambos os casos, as águias saíram vitoriosas, o que deixou três jogadoras encarnadas nas meias-finais, com Patrícia Frutuoso (FC Famalicão) a quebrar a homogenia benfiquista. ‘Fritz’, porém, acabaria por ficar pelas meias, perdendo para Cecília, que se juntou assim a Diana Ferreira na final, depois de esta ter derrotado Carlota.Na final entre duas atletas do Benfica TP, uma primeira mão equilibrada (2-0 para Cecília) deixou tudo em aberto para a partida decisiva. Nos 90 minutos virtuais, Diana ainda ameaçou uma recuperação, com o agregado a ficar no 4-2 a 30 minutos do final, mas Cecília fechou as contas com dois golos nos últimos 15 minutos, levando para casa o prémio de 1.000€.