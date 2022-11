eFootBall: Gabigol é o novo embaixador do jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial! A Konami anunciou Gabigol como embaixador do eFootball. De acordo com comunicado da empresa nipónica, o avançado do Flamengo tem como missão promover o futebol e a geração que cresceu a jogar videojogos.

"Estou feliz com a parceria com a Konami. Já fizemos algumas coisas excelentes para promover o futebol, o meu país e a geração videojogos. Desta vez, queremos fazer coisas novas e criativas que os fãs não esperam. Aguardem e vejam!", disse o craque.