eFootball PES: Konami perde as licenças de Milan e Inter

A Konami anunciou na página oficial do eFootball PES 2020 que não vai renovar o contrato de licenciamento com AC Milan e Inter de Milão.

Apesar dos poucos detalhes dados, é provável que os clubes italianos deixem de estar licenciados e apareçam com nomes, símbolos e equipamentos falsos no PES 2021 (que ainda não foi anunciado) e o estádio Giuseppe Meazza não esteja presente. Também as lendas dos dois emblemas que estão presentes no myClub deverão deixar de aparecer em futuras iterações da saga.

"Em relação a outros jogos de futebol da KONAMI, aguardem por futuros anúncios para cada título", diz ainda a empresa nipónica na nota.

Há, por isso, a pequena possibilidade de apenas ter terminado o acordo "Partner Club", o que poderia permitir que as equipas de Milão continuassem, pelo menos, a aparecer licenciadas.

