Elas é que mandam: As verdadeiras 'rainhas' do FIFA 23

A EA Sports está a apostar forte na promoção do FIFA 23 e na integração do futebol feminino. E as verdadeiras 'rainhas' já estão definidas, como se pode ver na lista abaixo.

Alexia Putellas, 92

Sam Kerr, 91

Wendie Renard, 91

Ada Hegerberg, 91

Marie-Antoinette Katoto, 90

Lucy Bronze, 90

Alex Morgan, 90

Caroline Graham Hansen, 90

Christiane Endler, 89

Vivianne Miedema, 89

Beth Mead, 88

Kadidiatou Diani, 88

Mapi León, 88

Irene Paredes, 88

Jenni Hermoso, 88

Alexandra Popp, 88

Sandra Paños, 88

Amandine Henry, 88

Kim Little, 88

Lina Magull, 87

Lauren Hemp, 87

Grace Geyoro, 87