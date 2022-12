Elden Ring: Atualização gratuita do Colosseum já disponível!

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atualização gratuita do Colosseum para ELDEN RING está disponível hoje em todas as plataformas. Este DLC traz novas funcionalidades Jogador contra Jogador e novas opções cosméticas.

PvP Colosseums - As portas do Colosseum abrem-se pela primeira vez para revelar um novo desafio, e desbloqueiam três novas arenas. Localizadas em Limgrave, Caelid e Leyndell, cada arena vem com os seus próprios conjuntos de regras e serão teatros de ferozes confrontos de Jogador contra Jogador.

Limgrave Colosseum apresenta dois modos: United Combat e Combat Ordeal.

1. No United Combat, os combatentes serão divididos em duas equipas para lutar em batalhas cronometradas com a capacidade de ressuscitar. Cada morte e respawn concede pontos aos adversários, oferecendo vitória à equipa com maior pontuação.

2. Em Combate Ordeal, é cada Tarnished por si. Os combatentes neste modo também podem respawn até que o temporizador atinja zero, e aquele com mais pontos prevalecerá como vencedor.

Royal Colosseum, localizado em Leyndell, apresenta o Modo Duelo. Dois rostos tarnished num duelo até à morte, e sem a capacidade de respawn.

Caelid Colosseum apresenta todos os modos acima mencionados com a adição de ser capaz de convocar Spirit Ashes para lutar ao lado dos jogadores.

Junta-te à luta por conta própria ou usa senhas de grupo para combinar com ou contra amigos, e prova o teu valor nos Colosseums!

Cosméticos – Cinco novos penteados também aguardam os jogadores que regressam à sua aventura em ELDEN RING ou assumem os novos desafios nos Colosseums.

ELDEN RING está disponível para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.