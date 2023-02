E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., têm o prazer de anunciar que o RPG de ação co desenvolvido, ELDEN RING, vendeu mais de 20 milhões de unidades em todo o mundo.

Desde o seu lançamento em 25 de fevereiro de 2022, ELDEN RING continua a despertar teorias e discussões enquanto os tarnished de todo o mundo exploram as Lands Between, reunindo personagens e eventos para revelar um folclore profundo e misterioso.

Calorosamente recebido pelos jogadores e aclamado pela crítica, o título recebeu vários prêmios ao longo do ano. Tanto a Bandai Namco Entertainment quanto a FromSoftware, Inc., são muito gratas por cada jogador que pisa neste mundo.

ELDEN RING está disponível para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.