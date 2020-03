Eleven Sports aposta na transmissão de eSports no canal do YouTube

A Eleven Sports anunciou, esta sexta-feira, que vai transmitir no seu canal de YouTube o ‘La Liga Santander Challenge’, evento que contará com a participação de vários jogadores da liga espanhola, e o ‘Virtual Race of Portugal’, uma corrida virtual no Circuito do Estoril e que conta com alguns dos mais conhecidos pilotos portugueses.





Entre os participantes do torneio de futebol virtual estarão Marco Asensio, Sergi Roberto, Marcos Llorente, Reguillón, Lucas Pérez, Januzaj, entre outros, e ainda comentadores espanhóis, de forma a oferecer uma experiência "imersiva e real". Os jogos terão a duração de 18 minutos e determinarão quem passará à próxima eliminatória da prova.Quanto à corrida virtual, os fãs podem competir com António Félix da Costa, Filipe Albuquerque, Hugo Marcos, João Barbosa, Nuno Pinto, Pedro Salvador, Rafael Lobato e ainda Tiago Monteiro, com comentários dos habituais comentadores de provas automóveis da Eleven Sports. A prova realizar-se-á através de um simulador rFactor 2, com os participantes a terem a possibilidade de ‘estar’ ao volante de um Porsche 911 GT3.Osasuna-Leganes ou ValladolidSevilha-Athletic ClubLevante-Alaves ou CeltaReal Sociedad-Atlético MadridBarcelona-Espanyol ou EibarGetafe CF-Real BetisVillarreal-ValenciaGranada-Real Madrid: Gorka Guruzeta: Sergi Roberto: Adrian Embarba: Marco Asensio: Marcos Llorente: Sergio Reguilon: Borja Iglesias: Adnan Januzaj: Carlos Clerc: Carlos Soler: Ruben García: Lucas Perez: Manu Morlanes: Kevin Vazquez: Pedro Porro: Aitor Ruibal: Jose Antonio Martinez: Edu Exposito: Jason Remeseiro: 28 anos, Piloto Fórmula E e LMP2 no WEC. Já tem muita experiência em simulação, tanto em casa como nos simuladores das equipas profissionais;: Coimbra, 34 anos, Piloto LMP2 WEC e piloto desenvolvimento na DS da Fórmula E, tem experiência em simulação;: 38 anos, Piloto Campeonato Nacional KIA PICANTO, Canal de Youtube CarOnlineTV, participou no GT Academy;: 45 anos, Piloto Campeonato IMSA;: Manager de vários pilotos conhecidos no mundo do desporto motorizado;: 42 anos, inúmeras vezes campeão nacional de velocidade e montanha;: Vila Real, 22 anos, Piloto Campeonato Nacional de Velocidade, 13 anos de carreira no real e 7 anos de experiência em simuladores. Faz campeonatos de simulador a nível nacional e internacional;: 43 anos, Piloto Honda WTCR e correu na F1 em 2006.