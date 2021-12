eLiga Portugal: A noite foi dos estreantes

A primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol Virtual, no que ao Grupo B diz respeito, foi dos estreantes.

No primeiro encontro da noite, o Estoril Praia impôs uma derrota ao tricampeão SC Braga, por 4-3. Afonso Ferraz e Guixxis repartiram as honras na primeira partida, mas Peter assegurou a vitória para os canarinhos.

Também o FC Vizela, igualmente em estreia na competição, saiu com os três pontos, desta feita após vitória por 2-0. Guialex e Luis Miguel não foram capazes de fazer balançar as redes no primeiro encontro, mas FTW_Rodrigo assegurou o triunfo para os Vizelenses.

No derradeiro encontro do dia, FC Famalicão e Gil Vicente SAW proporcionaram um enorme espetáculo, com nove golos, que sorriu ao conjunto de Barcelos. Rafa Monteiro bateu Gouvy por 2-0, tendo Darkley11 confirmado o triunfo com nova vitória por 4-3.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 15 de dezembro, para a segunda jornada do grupo A, além do duelo entre FC Arouca by Quest e Sporting CP, referente à primeira ronda, adiado por questões relacionadas com a COVID-19.

Todos os resultados, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados no site oficial da eLiga Portugal.