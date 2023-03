eLiga Portugal: Arouca by Quest em grande

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou ao fim a jornada 6 da eLiga Portugal, ronda perfeita para o FC Arouca by Quest.

Os arouquenses, que mediram forças com o Portimonense, venceram os dois jogos – primeiro por 5-1 e depois por 1-0 – e subiram ao terceiro posto da tabela, com 17 pontos.

Acima, na segunda posição, está o Benfica Teleperformance, que não teve, ainda assim, um dia fácil. As águias começaram por sofrer uma derrota pesada (3-0) diante do Boavista, tendo respondido na segunda partida com um triunfo ainda mais expressivo (4-0).

Já no topo da tabela, mas agora com quatro jogos a mais em relação aos encarnados, o SC Braga EGN começou por ser surpreendido pelo CD Santa Clara. Após um empate a um golo, os açorianos entraram com tudo para a segunda partida e chegaram a estar a vencer por 5-0, numa partida que terminou 5-3.

Já no segundo duelo do dia, frente ao FC Famalicão – a partida havia sido adiada devido a compromissos europeus – os arsenalistas somaram novo empate (2-2), mas regressaram às vitórias no derradeiro encontro, ao vencer por 2-0.

Por fim, o Gil Vicente FC somou quatro pontos frente ao GC FC Vizela, na sequência de um empate (0-0) e uma vitória (3-1).

Recorde-se que são apurados para as eLiga Portugal Finals os quatro conjuntos mais bem classificados de cada grupo. A tabela classificativa pode ser consultada AQUI.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, para a sétima jornada do Grupo A.