eLiga Portugal: Benfica eSports defronta líder FC Vizela FTW

A história do Campeonato Nacional de Futebol Virtual conhece, esta quarta-feira, mais uma página.O grupo B vai a jogo, concluindo assim a quinta ronda da competição, e há desde logo a curiosidade de perceber se o Benfica eSports, que venceu o único encontro que já realizou, vai conseguir travar o FC Vizela FTW, atual líder.À espera de uma escorregadela dos Vizelenses estará o Gil Vicente SAW, segundo classificado, que vai defrontar o atual tricampeão, SC Braga.Já o BFS eSports, atual terceiro classificado, terá pela frente o FC Famalicão, equipa que ocupa neste momento o quinto lugar, com os mesmos quatro pontos.Igualmente empatado com os dois conjuntos, o Estoril Praia terá nesta quarta-feira um verdadeiro Dia D, já que vai disputar dois encontros.Os canarinhos vão medir forças com o CD Tondela, mas vão defrontar também o FC Paços de Ferreira DJE, num encontro em atraso da quarta ronda.Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.

