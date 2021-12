eLiga Portugal: Benfica eSports em estreia esta quarta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A última jornada de 2021 da eLiga Portugal arrancou esta quarta-feira, às 19h00. Em ação entra o Grupo B, com dois jogos da segunda ronda e ainda um embate relativo à jornada inaugural.

A transmissão arranca com o duelo entre Belenenses SAD, conjunto que folgou na primeira ronda, e o Estoril Praia, que vai à procura da segunda vitória.

Segue-se o embate entre o tricampeão SC Braga, que escorregou na primeira ronda, e o FC Paços de Ferreira DJE.

Os castores voltam a competir mais tarde, no último jogo da noite. Num encontro em atraso relativo à primeira jornada, os pacenses defrontam o Benfica eSports, que fará a estreia absoluta na competição.

Tuga810, uma das principais caras do conjunto encarnado, assinalou início da caminhada das águias na eLiga Portugal com uma mensagem para os adeptos: "está na hora de poder retribuir com aquilo que todos os benfiquistas desejam, o título de Campeão Nacional!".

Em virtude de problemas relacionados com a COVID-19, os embates FC Famalicão – FC Vizela e CD Tondela – Benfica eSports serão realizados a 9 de fevereiro, data em que será também disputada a terceira jornada do grupo B.

Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.

A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada em direto no canal oficial da competição na Twitch, com toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, disponíveis em esports.ligaportugal.pt e no instagram oficial da competição.