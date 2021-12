eLiga Portugal: Campeonato Nacional de Futebol Virtual arranca hoje

Está de volta o Campeonato Nacional de Futebol Virtual. A eLiga Portugal regressa esta quarta-feira, com o grupo A a disputar a primeira jornada da Fase de Grupos.Moreirense FC EGN e Vitória SC são as equipas que vão protagonizar o primeiro jogo da época, num dérbi que promete assegurar emoção a abrir.Segue-se novo dérbi, desta feita da cidade invicta, com eFCPorto SoccerSoul e Boavista FC a medirem forças.Portimonense e CD Santa Clara Fourteen eSports protagonizam o terceiro embate da noite, que terá no FC Arouca by Quest – Sporting CP o derradeiro encontro.Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada em direto no canal oficial da competição na, com toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, disponíveis em