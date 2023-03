eLiga Portugal: Contas baralhadas no Grupo B

Chegou ao fim a jornada 5 da eLiga Portugal e as contas do apuramento parecem cada vez mais complexas.

Esta quarta-feira foi dia de jogo para o Grupo B e as equipas com mais motivos para festejar são o CD Santa Clara e o FC Famalicão, os únicos conjuntos a somar os seis pontos.

No primeiro duelo do dia, os famalicenses superaram o Gil Vicente FC Vincera em dois jogos tirados a papel químico. Em ambos os encontros, a dupla composta por Rafan1k e Dani esperou pelos últimos minutos para ver Peter Crouch fazer um golo solitário e selar, assim, duas vitórias.

Também os açorianos venceram os dois encontros, frente ao Boavista FC, pela margem mínima, mas com mais golos. Ao 2-1 inicial seguiu-se novo triunfo, por 1-0, que deixa o CD Santa Clara na terceira posição, com 13 pontos - os mesmos do FC Famalicão, que ocupa o quarto posto.

Mais atrás na tabela segue o GC FC Vizela, que somou apenas a segunda vitória na competição. Os vizelenses bateram, por 2-0, o Portimonense, no primeiro encontro, mas viram a segunda partida terminar empatada a dois.

Por fim, o SC Braga EGN superou o FC Arouca by Quest e é, agora, a única equipa invicta do grupo. Os Gverreiros do Minho, com Licapu e Diogo Peyroteo, venceram os arouquenses por 2-0 no primeiro encontro, mas empataram a segunda partida, 1-1, e podem ser ultrapassados pelo Benfica Teleperformance na tabela - as águias folgaram nesta jornada.

Recorde-se que apenas os primeiros quatro classificados de cada grupo seguem para os Playoffs, onde vai ser coroado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 22 de março, para o arranque da sexta jornada do Grupo A.