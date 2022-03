eLiga Portugal: CS Marítimo K1CK é o novo líder do Grupo A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dia de sonho para o CS Marítimo K1CK no Campeonato Nacional de Futebol Virtual. Em data de jornada dupla, os insulares fizeram o pleno de vitórias e beneficiaram do empate entre Moreirense FC e CD Santa Clara Fourteen para assumir a liderança do grupo.

No primeiro encontro, ainda referente à jornada anterior, os insulares defrontaram o FC Arouca by Quest. Após um empate a um golo, entre Somosnos e Tiago, BernasFigue bateu Rastaartur, por 3-1, garantindo a vitória.

Já frente ao Portimonense, Somosnos colocou o conjunto maritimista em vantagem, com um triunfo por 2-0, e BernasFigue confirmou a conquista, ao empatar 2-2.

Os insulares tiraram assim proveito do empate entre Moreirense FC EGN e CD Santa Clara, equipas que, até esta jornada, ocupavam as primeiras posições do grupo.

Os cónegos venceram a primeira partida, por intermédio de Licapu (2-0), mas Duarte Ferro (3-1) reequilibrou a contagem.

Já Vitória SC e Sporting CP não conseguiram os primeiros pontos na competição.

Frente ao FC Arouca by Quest, os conquistadores perderam o primeiro encontro, por 3-1, e na segunda partida não foram capazes de melhor, sendo novamente derrotados por 2-1.

Já os leões foram ultrapassados pelo Boavista FC, que venceu por 4-1. DFernandes abriu o caminho com um triunfo por 3-0, tendo TiagoM10 apenas segurado o resultado, ao empatar 1-1.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 9 de março, para a quinta jornada do grupo B.