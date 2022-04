eLiga Portugal: Definidos todos os apurados do Grupo A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Concluída a derradeira ronda, já estão definidos os quatro apurados do Grupo A para os Playoffs da eLiga Portugal.

Em dia de Clássico, eFCPorto SoccerSoul e Sporting CP empataram, mas foram os dragões a ter motivos para festejar, já que o ponto conquistado garantiu a presença dos azuis e brancos na fase decisiva do Campeonato Nacional de Futebol Virtual. Quanto ao jogo, após TCosta26 ter batido Runrun, por 3-2, no primeiro encontro, JPeres99 foi derrotado por BAlmeida, por 2-1.

O empate dos portistas, por outro lado, acrescentou ainda mais emoção ao embate entre CD Santa Clara Fourteen e FC Arouca by Quest, que passaram a disputar diretamente a última vaga para os Playoffs.

Num jogo com contornos de final, a vitória sorriu ao FC Arouca by Quest, que segue assim atrás do sonho de ser Campeão Nacional. Marqzou bateu Godiiiinho, por 2-1, tendo Tiago confirmado a vitória ao superar Duarte Ferro, por 1-0.

Quem também teve razões para festejar foi o CS Marítimo K1CK, que, com uma vitória diante do Moreirense FC EGN, conquistou o primeiro lugar do grupo.

A boa entrada de Somosnos, que bateu Licapu por 2-0, deixou BernasFigue em boa posição e o atleta insular não desperdiçou a vantagem, tendo confirmado o triunfo com novo 2-0.

Por fim, foi atribuída a vitória ao Boavista FC, no embate diante do Vitória SC, por falta de comparência, um resultado que já não impactou nas contas do grupo.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 4 de maio, para a última ronda do Grupo B, em que ficará definido na totalidade o quadro dos Playoffs.