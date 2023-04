eLiga Portugal: Dia de clássico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quarta-feira é dia de eLiga Portugal! E hoje com direito a jogo grande, entre eFC Porto Soccersoul e Sporting CP Esports. Mas o há muito mais para se ver na principal competição de futebol virtual do país. Oito partidas, que podem resultar em dois apuramentos, a abrir e a fechar o dia: o de FC Paços Ferreira DJE e o de Rio Ave FC!

Pelas 17h00, os pacenses defrontam o Casa Pia AC FTW a saber que, em caso de uma vitória ou de dois empates no duplo embate entre ambos, carimbam desde logo a qualificação para a eLiga Portugal Finals.

De seguida, o Estoril Praia 22 eSports entra em campo em busca de manter o último lugar da classificação que dá acesso à fase decisiva da prova. Por outro lado, o Marítimo K1CK ainda tem aspirações totalmente válidas e tenta colar-se aos lugares cimeiros da tabela classificativa.

O "eClássico" disputa-se pelas 19h00 e 19h30! O eFC Porto Soccersoul, atual terceiro classificado, leva vantagem em relação ao Sporting CP Esports, que ocupa a sexta posição. Quaisquer que sejam os resultados, os dragões continuarão na frente, mas os leões querem aproveitar a oportunidade para encurtar distâncias.

Rio Ave FC e Vitória SC fecham uma quarta-feira intensa de futebol virtual! Os vilacondenses são o segundo conjunto que podem carimbar passaporte para a próxima fase, embora não dependam apenas de si. Para tal, precisam de vencer as duas partidas com os vimaranenses, esperar por dois desaires dos casapianos e que os verdes e brancos somem menos de quatro pontos no conjunto dos dois encontros de hoje.

Os encontros arrancam às 17H00 e podem ser acompanhados, como sempre, em direto na Twitch da RTP Arena.