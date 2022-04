eLiga Portugal: Duelo de líderes no campeonato nacional de futebol virtual

Jogo grande na sétima ronda do Grupo B da eLiga Portugal. O Gil Vicente SAW, atual líder com quatro vitórias em cinco partidas, vai defrontar o Estoril Praia, segundo classificado que permanece invicto.O dia promete também ser decisivo para o SC Braga, que terá pela frente não um, mas dois encontros.Os arsenalistas vão medir forças com o CD Tondela, num embate em atraso da terceira ronda, defrontando posteriormente o SL Benfica, que segue em posição de apuramento, apesar de até ter um jogo em atraso.Na oitava posição, o FC Paços de Ferreira DJE sabe que não tem mais margem de erro. Os castores vão defrontar o FC Famalicão, que segue igualmente com quatro pontos, num jogo que promete ser de pressão alta para os dois conjuntos.Por fim, o BFS eSports vai tentar bater o FC Vizela FTW, para ultrapassar os vizelenses na tabela classificativa e alcançar os lugares de apuramento.Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 17H, em direto no canal oficial da competição na. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, estão disponíveis eme nooficial da competição.