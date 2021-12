eLiga Portugal: eFCPorto SoccerSoul e Moreirense FC EGN partilham liderança do Grupo A

Terminada a segunda ronda do Grupo A da eLiga Portugal, Moreirense FC EGN e eFCPorto SoccerSoul partilham a liderança, com quatro pontos.

Cónegos e dragões foram as únicas equipas a pontuar nas duas jornadas, num grupo em que apenas um ponto separa o primeiro do sétimo classificado.

A tarde começou com a estreia do CS Marítimo K1CK, que demonstrou a sua força com uma vitória por 5-1. Somosnos bateu Ferraz por 4-1 e BernasFigue5 confirmou o triunfo ao vencer Diggas por 1-0.

Seguiu-se o embate entre líderes, com Moreirense FC EGN e eFCPorto SoccerSoul a empatarem a um golo. Após o 1-1 entre TCosta e Licapu, JPeres99 e Rikhard não foram capazes de desfazer o nulo.

Foi então a hora da estreia do FC Arouca by Quest, que arrancou em falso ao ser derrotado pelo Boavista FC. O encontro até começou a correr bem para os arouquenses, que viram Tiago bater Pedro Guimarães por 1-0, mas o axadrezado DFernandes operou a reviravolta ao superar RastaArtur por 3-1.

A fechar houve Sporting CP em dose dupla, mas a noite foi de má memória para os leões. No primeiro embate, diante do Portimonense, Runrun até assegurou a vantagem, com uma vitória por 1-0, mas JVaz8 levou os três pontos para o Algarve ao vencer por 3-1.

Já no derradeiro encontro do dia, relativo à primeira jornada (à data questões relacionadas com a COVID-19 forçaram o adiamento), FC Arouca by Quest bateu o Sporting CP por 9-1.

Tiago não deu hipóteses na partida frente a Zé Diogo, vencendo por 5-0, tendo Marqzou confirmado a conquista ao triunfar por 4-1.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 22 de dezembro, para a segunda jornada do grupo B, além do duelo entre SL Benfica e FC Paços de Ferreira DJE, referente à primeira ronda.

Todos os resultados, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados no site oficial da eLiga Portugal.