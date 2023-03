eLiga Portugal: eFCPorto SoccerSoul sobe aos lugares de apuramento

Está concluída a sexta jornada da eLiga Portugal - no que diz respeito ao Grupo A - uma ronda que polarizou a tabela classificativa, já que as únicas equipas a somar vitórias foram os quatro conjuntos que ocupam agora os lugares de acesso aos Playoffs.

No primeiro encontro do dia, entre Estoril Praia 22 e GD Chaves Esportzy, os canarinhos subiram de produção no segundo encontro e, após um empate a zero, triunfaram por três golos sem resposta.

O mesmo desfecho teve o duelo entre o FC Paços de Ferreira DJE e o Sporting CP. Castores e leões começaram por empatar, 1-1, mas na segunda partida os líderes do grupo mostraram a sua força e chegaram à oitava vitória na competição: 2-1 foi o resultado.

A primeira equipa a somar seis pontos foi o Rio Ave FC, que segurou, assim, a segunda posição. Os rioavistas começaram por bater o Marítimo K1CK por 2-0 e, no segundo jogo, venceram por 1-0.

Já no último confronto do dia foi o eFCPorto SoccerSoul quem somou os seis pontos, ao vencer por duas vezes o Vitória SC por 2-1. Os dragões sobem, assim, à terceira posição do grupo, com quatro pontos de vantagem sobre o Casa Pia FTW, equipa que ocupa o primeiro lugar abaixo da linha de apuramento para os Playoffs.

Recorde-se que apenas quatro equipas de cada grupo vão ser apuradas para as eLiga Portugal Finals, onde será coroado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.