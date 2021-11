eLiga Portugal: eis o sorteio da Fase Regular

Já é conhecida a composição dos dois grupos da Fase Regular da eLiga Portugal.

Após um sorteio que decorreu na sede da Liga Portugal, com transmissão em direto na Twitch e participação especial de JOliveira10, JPeres99 e Don70Pablo, os clubes já sabem que emblemas vão ter de defrontar no caminho para os Playoffs.

No grupo A, destaque para a presença do eFC Porto SoccerSoul, finalista da última edição da competição e detentor da Supertaça, que vai, juntamente com o Sporting CP, protagonizar novo clássico. Também o estreante FC Arouca by Quest integra o primeiro lote de equipas.

Já no grupo B, entre os nove sorteados, figura o tricampeão SC Braga, além dos estreantes Estoril Praia, FC Vizela e SL Benfica

Eis o resultado do sorteio na íntegra:

Grupo A: Portimonense, Moreirense FC, FC Arouca by Quest, Boavista FC, eFC Porto SoccerSoul, Sporting CP, Vitória SC, Santa Clara e Marítimo M.

Grupo B: FC Famalicão, SC Braga, CD Tondela, SL Benfica, FC Paços de Ferreira DJE, FC Vizela, Estoril Praia, Gil Vicente FC, Belenenses SAD

A eLiga Portugal arranca em dezembro e, ao longo de nove jornadas, as 18 equipas que competem na Liga Portugal bwin vão lutar pela presença nos Playoffs, onde vai ser coroado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.