eLiga Portugal: Eis o sorteio da Temporada de Primavera

Decorreu esta quinta-feira, na sede da Liga Portugal, o sorteio da fase de grupos da Temporada de Primavera da eLiga Portugal.

Passar a fase de grupos desta Temporada é obrigatório para os clubes que sonham juntar-se ao CD Nacional na disputa pelo título de Campeão Nacional, na Grande Final da época, sendo que apenas oito emblemas o podem conseguir.

Atual campeão SC Braga vai disputar o Grupo A

Os Guerreiros do Minho, representados por Bernasfigue e JPeres99, foram sorteados no grupo A, onde vão reencontrar o Gil Vicente FC, equipa que já bateram esta época, por 4-2.

No mesmo grupo está também o Santa Clara, que não superou esta fase na Temporada anterior, mesmo com três vitórias, além de SC Farense, Boavista FC e Belenenses SAD.

Clássico joga-se novamente na fase de grupos

eFCPorto SoccerSoul e Sporting CP estão, uma vez mais, no mesmo grupo. Desta feita no grupo B, leões e dragões voltam a encontrar-se nesta fase, com os sportinguistas à procura de responder à vitória alcançada pelos azuis e brancos na Temporada de Inverno.

Neste grupo marca também presença o Portimonense SC, finalista vencido da Taça eLiga Portugal Allianz, que vai à procura de repetir a prestação alcançada na fase de grupos da Temporada anterior, onde venceu todos os jogos.

CS Marítimo, FC Paços de Ferreira e Rio Ave FC K1CK são as restantes equipas do grupo B, completando assim um grupo que promete jogos de grande nível.

Vencedor da Temporada de Inverno no Grupo C

Apesar de ser o grupo com menos equipas, o Grupo C conta com três emblemas que, no Inverno, marcaram presença nos Playoffs.

Desde logo, destaque para o vencedor da Temporada anterior e detentor da Taça eLiga Portugal Allianz, o CD Nacional.

Também o Vitória SC e o CD Tondela constam neste grupo, duas equipas que ficaram pelos Quartos de Final na temporada transata e querem fazer ainda melhor.

Por fim, destaque também para Moreirense FC-EGN eSports e FC Famalicão, as restantes equipas deste grupo difícil, que têm também uma palavra a dizer.

Título de Campeão Nacional disputa-se em abril

Pelo triunfo na Temporada de Inverno, o CD Nacional é a única equipa que já garantiu a presença na Grande Final da época.

Restam, portanto, três vagas na Final Four que determinará o Campeão Nacional, sendo que os pontos alcançados pelo desempenho nesta Temporada, somados aos arrecadados no Inverno, vão ditar os restantes finalistas.

Além do título de Campeão Nacional, em jogo estará um lugar no play-off de acesso ao qualificador europeu do FIFA Global Series, bem como a maior fatia do prize pool recorde de 50.000€.

Sorteio completo:

Grupo A – Gil Vicente FC, SC Farense, Boavista FC, SC Braga, Santa Clara e Belenenses SAD

Grupo B – eFCPorto SoccerSoul, Sporting CP, CS Marítimo, FC Paços de Ferreira, Portimonense SC e Rio Ave FC K1CK

Grupo C – Moreirense FC – EGN eSports, Vitória SC, CD Tondela, FC Famalicão e CD Nacional