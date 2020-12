eLiga Portugal: Eis os primeiros apurados para a Fase Final

Decorreu a penúltima jornada da fase de grupos da eLiga Portugal, Temporada de Inverno. Concluída mais uma ronda de encontros, surgem os primeiros apurados para a Fase Final: eFCPorto SoccerSoul e Sporting CP Esports, no Grupo A, e Portimonense SC e CD Nacional, no Grupo B.

Os dragões até sofreram a sua primeira derrota na história da competição, por 5-3, frente ao Vitória SC, mas a vantagem no confronto direto sobre os restantes adversários garantiu a passagem.

Já o Sporting CP Esports selou o apuramento com uma vitória frente ao Santa Clara, por 7-4, e na última ronda vai igualmente disputar o primeiro lugar do grupo.

Os açoreanos, por outro lado, face à enorme competitividade nos primeiros lugares, correm o risco de ficar de fora da Fase Final mesmo que cheguem aos nove pontos.

No Grupo B, por sua vez, Portimonense SC e CD Nacional continuam a protagonizar uma campanha imaculada e chegaram à quarta vitória em igual número de jogos com o mesmo resultado: 7-0!

Os algarvios bateram o CS Marítimo, já os madeirenses superaram o Gil Vicente FC eSports.

No outro jogo do grupo, o SC Braga levou a melhor sobre o Moreirense FC-EGN eSports e sabe que só precisa de derrotar o CS Marítimo, na última jornada, para marcar presença na Fase Final.

Já no que diz respeito ao Grupo C, a vitória do CD Tondela eSports sobre o Belenenses SAD, por 4-2, deu emoção à tabela classificativa, já que os beirões, que vão folgar na última ronda, ocupam para já o primeiro lugar.

O Boavista FC, por sua vez, bateu o FC Famalicão por 2-1 e deu um passo importantíssimo rumo à Fase Final, já que só depende de si para, na ronda final, alcançar o primeiro lugar do grupo.

A derradeira jornada da fase de grupos da Temporada de Inverno está agendada para 28 de dezembro, às 19H00, no Twitch da Liga Portugal.

Recorde-se que serão apurados para a fase seguinte os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como os dois terceiros com melhor média de pontos.

A tabela classificativa e o calendário completo podem ser consultados em esports.ligaportugal.pt