eLiga Portugal: Estão encontrados os oito apurados para os play-offs

Concluída a derradeira jornada da fase de grupos da eLiga Portugal – Temporada de Inverno, já são conhecidas as oito equipas que vão disputar os play-offs da competição.

Vitória SC, SC Braga, CD Tondela e Belenenses SAD carimbaram a passagem e juntam-se assim a eFCPorto SoccerSoul, Sporting CP, Portimonense SC e CD Nacional.

Os conquistadores selaram a passagem com um triunfo sobre o Sporting CP, por 7-6, de nada valendo ao Santa Clara chegar aos nove pontos, com uma vitória por 6-1, sobre o FC Paços de Ferreira.

O Vitória SC chegou assim ao primeiro lugar do grupo, beneficiando da vantagem no confronto direto com o eFCPorto SoccerSoul, que bateu nesta ronda o SC Farense, por 8-2, terminando assim no segundo lugar.

Com nove pontos, o Sporting CP fechou a fase de grupos como o melhor terceiro classificado, seguindo igualmente para a Fase Final.

Também o SC Braga selou o apuramento no terceiro lugar, garantido com um triunfo, por 5-1, sobre o CS Marítimo.

A última jornada foi também palco do duelo entre os dois primeiros classificados do Grupo, com a vitória a sorrir ao Portimonense, por 7-3. O CD Nacional terminou o grupo, assim, no segundo posto.

Já no grupo C, CD Tondela e Belenenses SAD foram os apurados. Os beirões, que até folgaram na derradeira jornada, beneficiaram do confronto direto para terminar na primeira posição.

Em relação ao Belenenses SAD, o empate no encontro com o Boavista FC não permitiu a ultrapassagem dos axadrezados, tendo ainda beneficiado da derrota do Rio Ave FC K1CK frente ao FC Famalicão.

O pontapé de saída dos play-offs está marcado para esta terça-feira, às 16H00, naquele que é o primeiro de dois dias de competição.

Todos os encontros podem ser acompanhados no Twitch da Liga Portugal, em direto.

A classificação final da fase de grupos pode ser consultada aqui.