eLiga Portugal: FC Paços de Ferreira DJE apurado para eLiga Portugal Finals

Chegou ao fim a jornada 7 da eLiga Portugal, uma ronda absolutamente perfeita para o FC Paços de Ferreira DJE.

Os pacenses, que mediram forças com o Casa Pia FTW, venceram os dois jogos – primeiro por 3-0 e depois por uma bola a zero – e passaram a somar 34 pontos, seguindo invictos na liderança do grupo A e garantindo o tão desejado lugar na eLiga Portugal Finals.

Já no encontro seguinte, a divisão de pontos foi o cenário final. O Estoril Praia 22 até venceu o primeiro jogo diante do Marítimo K1ck, por 2-0, mas, ao fim de oito derrotas, os insulares conseguiram regressar ao caminho dos triunfos e dividiram os pontos com os canarinhos.

Por sua vez, o Clássico do futebol virtual sorriu aos leões numa autêntica montanha russa de emoções. O Sporting CP venceu os dois jogos frente ao eFCPorto SoccerSoul pela margem mínima e continuam numa luta acesa pelos quatro primeiros lugares.

A fechar o dia, houve duelo entre Rio Ave FC e Vitória SC. Os vitorianos impuseram a primeira derrota da temporada aos vilacondenses (3-2), com o segundo jogo a acabar empatado a zero. O Rio Ave FC deixa, assim, as contas do apuramento para as próximas jornadas.

Recorde-se que apenas os quatro primeiros classificados de cada grupo vão ser apurados para os Playoffs, onde será definido o Campeão Nacional de Futebol Virtual.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, dia 12 de abril, com os encontros do Grupo B a ditarem a conclusão da sétima jornada.