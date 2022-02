eLiga Portugal: FC Vizela é líder isolado no Grupo B

Terminada nova semana de eLiga Portugal, o FC Vizela lidera o Grupo B, após quatro pontos somados em dois jogos.

A dupla composta por FTW_Rodrigo e Dallano começou o dia a operar uma reviravolta, diante do Gil Vicente SAW. Após derrota, por 2-0, na primeira partida, a equipa de Vizela logrou uma vitória por três golos sem resposta no encontro decisivo, carimbando a assim a cambalhota no marcador.

Quem também operou uma remontada foi o FC Paços de Ferreira DJE, por intermédio de Jafonsogv. Após um desaire contundente de Afonso Dantas, diante de Rafan1k, por 4-1, o jovem madeirense bateu Diogo Peyroteo por 4-0, perfazendo uns impressionantes 5-4 no marcador.

Contudo, nem só de festejos se fez a noite dos castores. Diante do SC Braga, num duelo em atraso da segunda ronda, Afonso Dantas perdeu o primeiro encontro, por 4-1, e desta feita Jafonsogv não foi capaz de inverter o rumo dos acontecimentos, apesar de vencer o seu encontro. 3-1 foi o resultado, fixando-se assim o aglomerado em 5-4.

Por fim, naquele que foi o derradeiro encontro da noite, FC Famalicão e FC Vizela FTW não foram capazes de desfazer o nulo. Ao 0-0 entre Gouvy e Dallano, sucedeu-se novo encontro sem golos entre Dani e FTW_Rodrigo.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 16 de fevereiro, para a quarta jornada do grupo A.

Todos os resultados, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados no site oficial da eLiga Portugal.