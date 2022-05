São dias decisivos nas competições nacionais também no que ao Futebol Virtual diz respeito. As eLiga Portugal Finals arrancam este sábado e, após sete jogos de emoções fortes, será coroado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.

Com os adeptos nas bancadas a apoiar as suas cores, no Pavilhão Leões Porto Salvo, as primeiras equipas a ir a jogo são o CS Marítimo K1CK e o BFS eSports, às 15H00. Recorde-se que os insulares terminaram o Grupo A na primeira posição, após superarem o Moreirense FC EGN na última jornada, ao passo que os azuis carimbaram o apuramento no último encontro da Fase de Grupos.

Segue-se o embate entre o Gil Vicente SAW, a equipa que mais vitórias somou no Grupo B, terminando na segunda posição, e o FC Arouca by Quest, que entrou para a última ronda da Fase de Grupos fora dos lugares de apuramento, mas roubou o lugar ao Santa Clara com uma vitória.

Do outro lado da árvore, o Moreirense FC EGN, a primeira equipa a garantir o bilhete para as finais, vai medir forças com o Estoril Praia, conjunto que terminou o Grupo B na terceira posição.

A última vaga para as meias-finais será disputada entre FC Vizela e eFCPorto SoccerSoul, numa reedição da final da Taça eLiga Portugal. Os Vizelenses, de resto, são a única equipa que ainda não perdeu na competição, tendo alcançado a primeira posição do Grupo B, mas os dragões vão querer repetir o sucesso alcançado em janeiro.

Os encontros das eLiga Portugal Finals podem ser acompanhados ao vivo, no Oeiras Gaming 22 - os bilhetes podem ser adquiridos aqui - ou em twitch.tv/ligaportugal

Recorde-se que o Prize Pool é de 50.000€, sendo que dois jogadores da equipa vencedora são apurados para o play-off de acesso ao qualificador europeu do FIFA Global Series.