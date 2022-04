eLiga Portugal: Gil Vicente SAW é o primeiro apurado do grupo B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Concluída a sétima ronda do Grupo B da eLiga Portugal, o Gil Vicente SAW já tem garantido o seu lugar nos Playoffs.

Num duelo que opôs os dois primeiros classificados do grupo, os gilistas bateram o Estoril Praia por 5-2. Apesar de Guixxis ter batido GabrielPN, por 1-0, Darkley11 assegurou a vitória do conjunto de Barcelos com um triunfo sobre Peter, por 5-1.

Já a terceira posição da tabela é agora ocupada pelo Benfica eSports, que estreou JOliveira10 na vitória frente ao SC Braga. Frente aos tricampeões nacionais, as águias venceram ambas as mãos, primeiro por 2-0 e, mais tarde, por 5-2.

Foi, de resto, uma noite negra para os arsenalistas, que apesar da jornada dupla não conseguiram somar qualquer ponto. Num embate em atraso da terceira ronda, os Gverreiros foram superados pelo CD Tondela, por 6-3. Ao empate, a dois, entre Ferraz e Coelho, seguiu-se o triunfo de Guialex frente a Pedro Meneses, por 4-1.

Já FC Vizela FTW e BFS eSports, em luta direta pelo último lugar de acesso aos Playoffs, não foram além de um empate. Dallano adiantou a dupla de Vizela, com um triunfo por 1-0 no primeiro encontro, mas Diogo Peyroteo respondeu na mesma moeda. Mantêm-se, assim, a diferença de dois pontos, com o FC Vizela FTW a segurar, para já, a quarta posição.

Por fim, FC Famalicão e FC Paços de Ferreira DJE, num jogo espetacular, empataram 4-4 e complicaram a tarefa de marcar presença na fase decisiva.

O Campeonato Nacional de Futebol Virtual regressa na próxima quarta-feira, 13 de abril, para a oitava jornada do Grupo B.