eLiga Portugal: Gil Vicente SAW segue na liderança do grupo B

Mais uma jornada no grupo B da eLiga Portugal, mais uma semana de liderança do Gil Vicente SAW.

Os barcelenses estão em grande no Campeonato Nacional de Futebol Virtual e bateram, desta vez, o BFS eSports, por 6-2.

A seguir de perto os gilistas está o Estoril Praia, equipa que permanece invicta na competição. Os canarinhos mediram forças com o Benfica eSports e, com uma enorme exibição, forçaram as águias a provar o sabor da derrota ao triunfar por 7-1.

Igualmente sem derrotas, o FC Vizela FTW ocupa, atualmente, a terceira posição. Dallano e FTW_Rodrigo não foram, desta vez, capazes de arrecadar os três pontos, mas o empate, 1-1, diante do SC Braga, permitiu aos homens de Vizela manter a invencibilidade.

Mais atrás na tabela classificativa está o FC Famalicão, que se mantém com quatro pontos, após perder, 4-1, com o Benfica eSports. No seu segundo jogo da noite, as águias subiram o nível e venceram ambas as partidas. LucaNR1 bateu Dani, por 2-1, e Tuga confirmou a vitória diante de Gouvy, com novo triunfo, por 2-0.

Por fim, o CD Tondela conquistou os primeiros pontos na eLiga Portugal ao bater, por 4-3, o FC Paços de Ferreira. Coelho e Adrimán empataram, 1-1, na primeira partida, mas a vitória de Guialex frente a Jafonsogv, por 3-2, selou o triunfo beirão.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 30 de março, para a sétima jornada do grupo A.