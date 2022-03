eLiga Portugal: Gil Vicente SAW sobe à liderança do Grupo B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou ao fim a quinta jornada do Grupo B da eLiga Portugal e há novo líder: o Gil Vicente SAW.

Para bater o atual tricampeão, SC Braga, os gilistas contaram com um GabrielPN a grande nível, tendo o jovem brasileiro batido Pedro Meneses, por 1-0. No derradeiro encontro, Rafa Monteiro empatou a um golo com Bruno Rato, segurando por isso a vantagem.

A formação barcelense beneficiou ainda da escorregadela do FC Vizela FTW, que não foi além de um empate frente ao Benfica eSports. Ao empate, 1-1, entre Dallano e LucaNR1, seguiu-se nova igualdade, pelo mesmo resultado, entre FTW_Rodrigo e Tuga810, perfazendo o 2-2 final.

Quem também teve um dia positivo foi o Estoril Praia, que aproveitou a jornada dupla para somar quatro pontos.

Os canarinhos começaram por empatar com o FC Paços de Ferreira, 2-2. Diogo Silva estragou a estreia a Adriman, ao vencer o espanhol por 2-1, tendo o golo solitário de Jafonsogv, na segunda partida, ditado o empate.

Já no segundo encontro do Estoril Praia, Diogo Silva esteve a um nível ainda mais alto e não deu hipóteses a Gimy P, tendo vencido por uns esclarecedores 5-0. De nada valeu, por isso, o triunfo de Guialex, que superou Peter, por 3-2, mas não conseguiu evitar a derrota dos beirões.

A noite ficou ainda marcada pela vitória do BFS eSports, que alcançou os sete pontos com uma reviravolta. Gouvy adiantou os famalicenses, com uma vitória por 1-0, mas Diogo Peyroteo vestiu a capa de herói ao bater Dani por 2-0, assegurando assim vitória.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 16 de março, para a sexta jornada do grupo A.