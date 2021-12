eLiga Portugal: Grupo A despede-se de 2021

O Grupo A disputa esta quarta-feira, a partir das 17H00, a segunda jornada da eLiga Portugal - a última deste ano civil.Para o primeiro encontro do dia, está reservada a estreia do CS Marítimo K1CK, que terá pela frente o Vitória SC. Os insulares querem entrar com o pé direito, mas os conquistadores escorregaram na primeira jornada e vão à procura de responder ao desaire.Segue-se o Moreirense FC EGN - eFCPorto SoccerSoul, duelo que vai opor duas equipas que somaram os três pontos na primeira ronda e, por isso, definir o líder do grupo, já que o Santa Clara é a equipa de folga nesta jornada.Após o embate entre líderes, mais duas estreias. FC Arouca by Quest e Sporting CP, que vão fechar a noite disputando o encontro em atraso da primeira ronda (após adiamento forçado pela COVID-19), entram em cena.Os arouquenses jogam primeiro, diante do Boavista FC, seguindo-se o embate entre os leões e o Portimonense SC.Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada em direto no canal oficial da competição na Twitch, com toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, disponíveis em esports.ligaportugal.pt