eLiga Portugal: Grupo B vai a jogo

Concluída a terceira jornada do grupo A da eLiga Portugal, é hora da ação no outro lado do quadro, com jogos da segunda e terceira ronda do Grupo B.

Os primeiros a ir a jogo serão BFS eSports e FC Paços de Ferreira DJE, dois conjuntos que têm apenas uma partida realizada na prova e ocupam, respetivamente, o quinto e sétimo posto.

Segue-se o embate entre o Gil Vicente SAW e o FC Vizela FTW, dois emblemas que venceram o único encontro que disputaram até à data e podem, por isso, assumir a liderança.

Os jogadores do FC Paços de Ferreira voltam então a agarrar no comando, desta feita para defrontar o SC Braga, num encontro em atraso da segunda jornada.

Por fim, em novo encontro relativo à segunda ronda, é a vez do FC Vizela FTW voltar à ação, desta feita para medir forças com o FC Famalicão, que procura ainda os primeiros pontos na tabela classificativa.

Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.

A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 18H, em direto no canal oficial da competição na Twitch. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, disponíveis em esports.ligaportugal.pt e no instagram oficial da competição.