eLiga Portugal: Grupo B volta à ação

Cumprida a pausa para a disputa da Taça, o Campeonato está de volta e, após o Grupo A, é hora de o Grupo B ir a jogo.

Ainda sem qualquer ponto, o Portimonense mede forças com o Gil Vicente FC Vincera. Os algarvios, contudo, já cumpriram a jornada de folga e sabem que uma vitória dupla os pode catapultar para uma posição privilegiada na tabela.

Já a formação de Barcelos, apesar de já ter cumprido os quatro jogos iniciais, tem apenas três pontos e precisa igualmente de aproveitar a oportunidade para subir na tabela.

A jogo vão também GC FC Vizela e Boavista FC. Os axadrezados ocupam, de momento, a sexta posição, mas em igualdade pontual com três equipas, incluindo o FC Arouca by Quest, atualmente terceiro classificado. Duas vitórias podem, por isso, deixar os boavisteiros no pódio.

Ao terceiro lugar pode almejar também o GC FC Vizela. Os Vizelenses querem, desde logo, ultrapassar o adversário do dia, que soma mais um ponto, e suplantar as equipas que vão ter de esperar mais um pouco pelo regresso.

Esta ronda, recorde-se, só ficará concluída com a disputa dos embates entre FC Arouca by Quest e Benfica Teleperformance e ainda SC Braga EGN e FC Famalicão, encontros adiados pela participação de atletas em competições europeias.

Toda a eLiga Portugal pode ser acompanhada na twitch da RTP Arena.