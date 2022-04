eLiga Portugal: Jornada decisiva para o Grupo B

O caminho para o título de Campeão Nacional, no que diz respeito ao Futebol Virtual, está cada vez mais curto.

Esta quarta-feira entra em cena o Grupo B e, com o Gil Vicente SAW já apurado, Benfica eSports, Estoril Praia e FC Vizela FTW podem fechar as vagas do grupo para os Playoffs.

Na pole position para o apuramento parte o Estoril Praia, que precisa apenas de uma vitória para garantir a presença na luta pelo título. Pela frente, os canarinhos vão ter o FC Vizela FTW, que em caso de triunfo pode igualmente selar a passagem, ainda que dependa também de outros resultados.

Em boa posição parte igualmente o Benfica eSports, já que, além de ocuparem o terceiro posto na tabela classificativa, os encarnados terão dois encontros para somar pontos, frente ao BFS eSports e CD Tondela.

Na perspetiva do BFS eSports, a partida ganha redobrada importância, já que, além da vantagem em relação às águias, uma vitória permitirá rentabilizar o embate entre FC Vizela FTW e Estoril Praia, dois rivais diretos na luta pelos Playoffs.

Já o CD Tondela, que vai também disputar duas partidas, sabe que está obrigado a vencer os dois jogos para continuar a sonhar. Além do Benfica eSports, os beirões vão defrontar o FC Famalicão, outro conjunto sem margem de erro.

Por fim, o já apurado Gil Vicente SAW mede forças com o FC Paços de Ferreira DJE, que em caso de derrota dirá adeus à competição.

Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.

A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 17H, em direto no canal oficial da competição na Twitch. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, estão disponíveis em esports.ligaportugal.pt e no instagram oficial da competição.