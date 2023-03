eLiga Portugal: Jornada importante no Grupo A

A eLiga Portugal regressa esta quarta-feira e a tabela final do Grupo A pode começar a ganhar forma, uma vez que esta jornada não conta com nenhum confronto direto entre equipas que ocupam atualmente posições de apuramento.O jogo de abertura opõe o Estoril Praia 22, atual quarto classificado, ao GD Chaves Esportzy. Os canarinhos ocupam o último posto que dá acesso à próxima fase, mas até podem ser diretamente ultrapassados, já que têm apenas quatro pontos de vantagem em relação aos flavienses.Para as 18H00 está marcado o embate entre o líder invicto do grupo, FC Paços de Ferreira DJE, e o Sporting CP, equipa que soma apenas uma derrota. Os leões têm mostrado uma grande predisposição para empates - são a equipa com mais igualdades na competição, com seis - mas precisam de começar a somar vitórias para entrar nos lugares de apuramento.Segue-se o duelo entre o Rio Ave FC, atual segundo classificado, e o Marítimo K1CK. Após um arranque muito positivo, os insulares vão em cinco derrotas consecutivas e querem dar a volta à situação e regressar às mais desejadas posições da tabela.Por fim, Vitória SC e eFCPorto SoccerSoul fecham a transmissão. Os conquistadores, com seis pontos, ocupam a última posição da tabela, mas também os dragões precisam de vencer, já que, apesar dos 11 pontos, estão igualmente fora das posições de apuramento.